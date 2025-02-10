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10 лютого 2025, 16:57

З початку року Україна повернула з окупації 17 людей

10 лютого 2025, 16:57
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фото: Facebook/Дмитро Лубінець
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З початку 2025 року з тимчасово окупованої території вдалося евакуювати 17 громадян України

Про це повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

Серед них - чотири маломобільні жінки, які потребували медичного супроводу. А також родина з Херсонщини, яка залишилася без житла після ворожого обстрілу.

Окрім того вивезти вдалося:

  • 87-річну бабуся, яку примусово депортували до РФ. Жінка залишилася без належного догляду та можливості отримати життєво необхідну у її віці медичну допомогу;
  • опікуна з дитиною, які вимушено проживали в умовах окупації, зазнавали переслідувань через те, що мати сімейства перебувала у ворожому полоні держави-агресора змогли безпечно виїхати лише після її звільнення;
  • 19-річну дівчину, яка, попри труднощі окупації, ухвалила рішення повернутися до України, щоб продовжити навчання та будувати своє майбутнє на рідній землі;
  • літнє подружжя, яке через острах підпасти під фільтраційні заходи та небезпеку з боку держави-агресора не могли самостійно виїхати;
  • трьох жінок, одна з яких через втрату документів не могла повернутися в Україну.

У Офісі Омбудсмена нагадують, якщо вам потрібна допомога з виїздом з тимчасово окупованої території, звертайтеся на гарячу лінію: 0800-50-17-20;
044-299-74-08.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула з російської окупації 12 дітей.

Раніше ми повідомляли, що Росія активно перешкоджає поверненню українців з тимчасово окупованих територій, створюючи максимальні труднощі для гуманітарної евакуації.

Офіс Омбудсмена окупація евакуація Дмитро Лубінець
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