З початку року Україна повернула з окупації 17 людей

фото: Facebook/Дмитро Лубінець

З початку 2025 року з тимчасово окупованої території вдалося евакуювати 17 громадян України

Про це повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

Серед них - чотири маломобільні жінки, які потребували медичного супроводу. А також родина з Херсонщини, яка залишилася без житла після ворожого обстрілу.

Окрім того вивезти вдалося:

87-річну бабуся, яку примусово депортували до РФ. Жінка залишилася без належного догляду та можливості отримати життєво необхідну у її віці медичну допомогу;

опікуна з дитиною, які вимушено проживали в умовах окупації, зазнавали переслідувань через те, що мати сімейства перебувала у ворожому полоні держави-агресора змогли безпечно виїхати лише після її звільнення;

19-річну дівчину, яка, попри труднощі окупації, ухвалила рішення повернутися до України, щоб продовжити навчання та будувати своє майбутнє на рідній землі;

літнє подружжя, яке через острах підпасти під фільтраційні заходи та небезпеку з боку держави-агресора не могли самостійно виїхати;

трьох жінок, одна з яких через втрату документів не могла повернутися в Україну.

У Офісі Омбудсмена нагадують, якщо вам потрібна допомога з виїздом з тимчасово окупованої території, звертайтеся на гарячу лінію: 0800-50-17-20;

044-299-74-08.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула з російської окупації 12 дітей.

Раніше ми повідомляли, що Росія активно перешкоджає поверненню українців з тимчасово окупованих територій, створюючи максимальні труднощі для гуманітарної евакуації.