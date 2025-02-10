Стало відомо, скільки дітей Україна повернула додому з початку 2025 року

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Україна з початку 2025 року повернула додому вже понад 30 дітей. Робота у цьому напрямку триває

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на NV.

Днями директорка ініціативи Bring Kids Back UA й радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна оголосила про повернення із РФ ще семи дітей.

"З початку року це вже 31 дитина. Торік вдалося повернути близько 450 дітей. От зараз три родини перебувають у Центрі захисту прав дитини, де проходять опитування", - повідомила вона.

За її словами, насильно депортовано, усиновлено, передано до російських дитячих будинків майже 20 тисяч українських дітей.

Крім того, понад 1,6 млн неповнолітніх українців перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти назвали кількість українських школярів за кордоном. Загалом за кордоном перебуває майже 356 тисяч учнів з України.