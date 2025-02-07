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На тимчасово окупованих територіях загарбники примусово залучають дітей до військових закладів РФ, готуючи їх до майбутніх воєн

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"Ворог продовжує реалізовувати свою агресивну політику, намагаючись виховати нове покоління солдатів для загарбницьких війн. Черговий крок Кремля – можливість позачергового зарахування дітей з ТОТ України до військових навчальних закладів РФ без будь-яких іспитів", – йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначили, що фактично це означає створення спеціальних квот для школярів з ТОТ, щоб спрямовувати їх до військових училищ. Кремль намагається змалку інтегрувати дітей у російський правовий, освітній і політичний простір, позбавити української ідентичності та зробити частиною своєї воєнної машини.

Навчання в таких закладах призводить до підписання контрактів з окупаційною армією, перетворюючи молодь на інструмент нових загарбницьких війн. Це підтверджує, що для Росії юнаки та дівчата з ТОТ – не майбутнє, а лише ресурс, яким можна пожертвувати заради імперських амбіцій. У Центрі закликали мешканців окупованих територій не дозволяти агресору використовувати дітей у своїх злочинних планах.

​​Інформацію про факти примусу або агітації до вступу у військові заклади РФ, а також іншу чутливу інформацію щодо окупантів пропонують надсилати через анонімний чат-бот.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни змушують учнів захоплених шкіл проходити тести на знання фейкової конституції РФ.