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03 лютого 2025, 08:05

На Херсонщині росіяни вбили людину, поранені 13 цивільних, серед них — діти

03 лютого 2025, 08:05
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 2 лютого, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, ще 13 мирних мешканців дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Микільське, Шляхове, Садове, Антонівка, Придніпровське, Томина Балка, Зеленівка, Чайкине, Нововоронцовка, Архангельське, Велетенське, Іванівка, Кізомис, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Новодмитрівка, Ольгівка, Понятівка, Розлив, Саблуківка, Софіївка, Токарівка, Тягинка та Червоний Маяк.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 — дістали поранення, з них — 2 дитини", — йдеться у повідомленні.

Загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили чотири багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також росіяни понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі.

Нагадаємо, серед жертв російського ракетного удару по Полтаві 1 лютого ідентифікували тіло ще однієї дитини. Загинули 14 людей. Серед них – акторка та волонтерка Анастасія Кольвах.

війна обстріли окупанти жертва Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
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