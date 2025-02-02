Кількість загиблих від удару по будинку в Полтаві продовжує зростати
Кількість загиблих унаслідок атаки РФ по житловому будинку у Полтаві зросла до 14
Про це повідомила Полтавська ОВА у Телеграмі, передає RegioNews.
"Кількість загиблих зросла до 14 людей, із них двоє дітей. Одна людина померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.
Також зафіксовані 17 травмованих, із них четверо дітей. 22 людей врятували.
Станом на 12 год. у Полтавській області оголошено повітряну тривогу.
Як повідомлялось раніше, кількість загиблих унаслідок ракетного удару, якого війська РФ 1 лютого завдали по Полтаві, зросла до 12, із них - двоє дітей.
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