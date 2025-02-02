Кількість загиблих від удару по будинку в Полтаві продовжує зростати

фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок атаки РФ по житловому будинку у Полтаві зросла до 14

Про це повідомила Полтавська ОВА у Телеграмі, передає RegioNews.

"Кількість загиблих зросла до 14 людей, із них двоє дітей. Одна людина померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також зафіксовані 17 травмованих, із них четверо дітей. 22 людей врятували.

Станом на 12 год. у Полтавській області оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялось раніше, кількість загиблих унаслідок ракетного удару, якого війська РФ 1 лютого завдали по Полтаві, зросла до 12, із них - двоє дітей.