За тиждень Сили оборони знищили понад 10 тисяч росіян

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 26 січня по 2 лютого, Сили оборони України знищили близько 10 170 російських окупантів, а також 1 517 одиниць озброєння та військової техніки загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

40 танків;

118 бойових броньованих машин;

215 артилерійських систем;

чотири РСЗВ;

585 одиниць автотехніки;

14 одиниць спецтехніки.

"Також наші захисники знищили щонайменше одну ворожу ракету та 540 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, 31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України знищили командний пункт російської армії в місті Рильськ Курської області. Під удар потрапило угруповання військ "Курськ".