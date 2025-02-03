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03 лютого 2025, 07:40

За тиждень Сили оборони знищили понад 10 тисяч росіян

03 лютого 2025, 07:40
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень, із 26 січня по 2 лютого, Сили оборони України знищили близько 10 170 російських окупантів, а також 1 517 одиниць озброєння та військової техніки загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

  • 40 танків;
  • 118 бойових броньованих машин;
  • 215 артилерійських систем;
  • чотири РСЗВ;
  • 585 одиниць автотехніки;
  • 14 одиниць спецтехніки.

"Також наші захисники знищили щонайменше одну ворожу ракету та 540 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, 31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України знищили командний пункт російської армії в місті Рильськ Курської області. Під удар потрапило угруповання військ "Курськ".

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