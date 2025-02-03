За тиждень Сили оборони знищили понад 10 тисяч росіян
За минулий тиждень, із 26 січня по 2 лютого, Сили оборони України знищили близько 10 170 російських окупантів, а також 1 517 одиниць озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 40 танків;
- 118 бойових броньованих машин;
- 215 артилерійських систем;
- чотири РСЗВ;
- 585 одиниць автотехніки;
- 14 одиниць спецтехніки.
"Також наші захисники знищили щонайменше одну ворожу ракету та 540 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, 31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України знищили командний пункт російської армії в місті Рильськ Курської області. Під удар потрапило угруповання військ "Курськ".
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