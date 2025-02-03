Окупанти скинули на село в Запорізькій області 16 авіабомб: є пошкодження цивільної інфраструктури
Протягом минулої доби, 2 лютого, російські окупаційні війська завдали 462 удари по восьми населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 6 повідомлень про пошкодження житлових помешкань та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 16 авіаційних ударів по Щербаках;
- 304 ворожі БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
- один обстріл із РСЗВ накрив Новоданилівку;
- 141 артудар завдали окупанти по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, протягом 2 лютого війська РФ обстріляли Сумську область 93 рази. Загалом було зафіксовано 210 вибухів.
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