В Херсонской области россияне убили человека, ранены 13 гражданских, среди них — дети

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За прошедшие сутки, 2 февраля, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, еще 13 мирных жителей получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 13 — получили ранения, из них — 2 ребенка", — говорится в сообщении.

Захватчики били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. оккупанты повредили четыре многоэтажки и 21 частный дом. Также россияне изуродовали газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, складское помещение и частные автомобили.

Напомним, среди жертв российского ракетного удара по Полтаве 1 февраля было идентифицировано тело еще одного ребенка. Погибли 14 человек. Среди них – актриса и волонтер Анастасия Кольвах.