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Російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури у своїх військових цілях. Черговий злочин зафіксований у Луганській області

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

За даними ресурсу, росіяни розміщують особовий склад у житлових кварталах населених пунктів Сватове та Сіверськодонецьк. Крім того, у найбільш населених кварталах загарбники розміщують наземні засоби ППО та створюють додаткові маневрені групи РЕБ.

"Таким чином, російсько-окупаційні війська прикриваються мирним населенням, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни", – йдеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, що використання місцевого населення та об'єктів критичної інфраструктури у військових цілях – є воєнним злочином и злочином проти людяності.

"Всі винні будуть виявлені та притягнуті до відповідальності", – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у дитсадках на тимчасово окупованих територіях України загарбники проводили акцію, де дітям давали завдання малювати аплікації з подякою російському диктатору.