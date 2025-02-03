На Луганщині росіяни розміщують війська у житлових кварталах, прикриваючись людьми, – ЦНС
Російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури у своїх військових цілях. Черговий злочин зафіксований у Луганській області
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.
За даними ресурсу, росіяни розміщують особовий склад у житлових кварталах населених пунктів Сватове та Сіверськодонецьк. Крім того, у найбільш населених кварталах загарбники розміщують наземні засоби ППО та створюють додаткові маневрені групи РЕБ.
"Таким чином, російсько-окупаційні війська прикриваються мирним населенням, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни", – йдеться у повідомленні.
У ЦНС нагадали, що використання місцевого населення та об'єктів критичної інфраструктури у військових цілях – є воєнним злочином и злочином проти людяності.
"Всі винні будуть виявлені та притягнуті до відповідальності", – зазначили у Центрі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у дитсадках на тимчасово окупованих територіях України загарбники проводили акцію, де дітям давали завдання малювати аплікації з подякою російському диктатору.