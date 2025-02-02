Внаслідок ракетного удару по Полтаві загинула відома акторка і волонтерка
У Полтаві внаслідок російського обстрілу 1 лютого загинула акторка та волонтерка Анастасія Кольвах
Про це повідомив у Фейсбуці Театр сучасного діалогу міста Полтави, передає Regionews.
"1 лютого, російська ракета вбила нашу колежанку, акторку, співавторку перфоменсів і постановок. Нашу Настю Кольвах", - йдеться у дописі.
Зазначається, що дівчина була всебічно обдарованою, вона працювала як в сфері культури, так і в IT.
"Активно волонтерила і взагалі була ( жахливе слово була) світлою людиною. Тож нехай і пам'ять про неї буде світлою і чистою", - йдеться в некролозі.
Нагадаємо, кількість загиблих у Полтаві через ракетний удар збільшилася до 12 осіб. За даними ДСНС, врятовано 22 людини. Роботи тривають.
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