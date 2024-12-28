Росіяни вдарили з артилерії по селищу на Херсонщині: постраждали 8 цивільних, серед них — діти
У суботу, 28 грудня, російські окупаційні війська атакували селище Білозерка Херсонського району. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше восьмеро місцевих мешканців, серед них — двоє дітей
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"До восьми збільшилась кількість постраждалих через ворожий удар по Білозерці", — йдеться в повідомленні.
Наразі відомо, що через артобстріл Білозерки постраждали:
- 16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. У хлопця діагностували й уламкове поранення чола.
- 21-річного хлопця ушпиталили з уламковим пораненням шиї.
- У двох постраждалих жінок, віком 43 та 62 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.
- Ще одна місцева жителька дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.
- Вибухові та черепно мозкові травми й контузії отримали двоє чоловіків, 51 та 52 років.
Олександр Прокудін додав, що всіх потерпілих каретою "швидкої" доправили до лікарні. Наразі херсонцям надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, 28 грудня російські війська атакували дроном цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Керманич машини дістав поранення.
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