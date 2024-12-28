У Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на автомобіль: постраждав водій

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Сьогодні, 28 грудня, російські війська атакували дроном цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Керманич машини дістав поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що окупанти завдали удару близько 10:30.

"Постраждав чоловік 1959 року народження. В нього - мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. Нині потерпілого дообстежують та надають йому необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Крім того, стало відомо, що російські військові вдарили по Дніпровському району Херсона близько 08:00. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 1967 року народження, який самостійно звернувся до лікарів.

Медики діагностували в нього мінно-вибухову травму та контузію. Потерпілому надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Нагадаємо, минулої доби, 27 грудня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів п'ятеро цивільних дістали поранення.