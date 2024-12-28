Россияне ударили из артиллерии по поселку в Херсонской области: пострадали 8 гражданских, среди них — дети
В субботу, 28 декабря, российские оккупационные войска атаковали поселок Белозерка Херсонского района. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере восемь местных жителей, среди них — двое детей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"До восьми увеличилось количество пострадавших из-за вражеского удара по Белозерке", — говорится в сообщении.
Известно, что из-за артобстрела Белозерки пострадали:
- 16-летний парень и 15-летняя девочка получили взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии У парня диагностировали и обломочное ранение лба.
- 21-летнего парня госпитализировали с обломочным ранением шеи.
- У двух пострадавших женщин в возрасте 43 и 62 года диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.
- Еще одна местная жительница получила взрывную травму и обломочное ранение предплечья.
- Взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии получили двое мужчин, 51 и 52 лет.
Александр Прокудин добавил, что всех пострадавших каретой "скорой" доставили в больницу.
Напомним, 28 декабря российские войска атаковали дроном гражданское авто в Днепровском районе Херсона. Водитель машины получил ранение.
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