Через бомбардування Донеччини постраждали 2 мирних мешканців

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Мирноград, Покровськ, Торецьк та село Сергіївка. Російські загарбники пошкодили 10 цивільних об’єктів, із них — сім житлових будинків.

"По Покровську окупанти вдарили авіабомбою "ФАБ-250", артилерією та "Градами" – поранено двох цивільних осіб. Внаслідок обстрілів пошкоджено 1 багатоквартирний та 3 приватних будинки", — йдеться у повідомленні.

Мирноград російська армія накрила з артилерії. Руйнувань зазнали приватний та два багатоквартирні будинки, а також магазин. У Сергіївці російський дрон атакував цех.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, 28 грудня прифронтове місто Покровськ Донецької області повністю залишилося без світла. Наразі фахівці з'ясовують причину.