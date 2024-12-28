У Миколаєві Shahed влучив у багатоповерхівку: загорівся дах будинку
Вночі 28 грудня армія РФ атакувала Миколаїв ударними безпілотниками. В Інгульському районі міста Shahed влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. Почалася пожежа
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
Також внаслідок ворожої атаки на території промислового підприємства загорілася суха трава. Обидві пожежі оперативно ліквідували. На щастя, люди не постраждали.
"Рятувальники ліквідували займання даху пʼятиповерхового житлового будинку, а також – загорання очерету, площею 1000 кв. м. У будинку частково зруйнований дах, вибиті вікна", — йдеться у повідомленні.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що вночі 28 грудня протиповітряна оборона Миколаївщини знищила 12 БпЛА типу "Shahed 131/136".
Нагадаємо, минулої доби, 27 грудня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів п'ятеро цивільних дістали поранення.