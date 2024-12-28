Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: поранена жінка
Вночі російська армія обстріляла з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Внаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждала жінка
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Під обстрілами опинилися Марганецька та Мирівська громади. Сталася пожежа, вогонь знищив гараж та легковик. Через ворожу атаку пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда, газогін і лінія електропередач.
"За уточненою інформацією, внаслідок однієї з вечірніх атак на район в Мирівській громаді постраждала 43-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", – додав Сергій Лисак.
Нагадаємо, вчора через бомбардування Донеччини постраждали двоє мирних мешканців.
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