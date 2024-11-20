Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: снаряд знищив квартиру
Протягом ночі окупаційна армія РФ атакувала житлову забудову у Шуменському мікрорайоні Херсона. Є руйнування цивільної інфраструктури
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
На щастя, внаслідок обстрілів Росії люди не постраждали.
"Один із "прильотів” – по багатоквартирному будинку. Ворожий снаряд знищив одну з осель, а у сусідніх – вибито шибки. Також під ударом опинилося гаражне приміщення та приватний транспортний засіб", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 19 листопада російські окупанти завдали удару по селу Токарівка Херсонського району. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.
Також повідомлялося, що внаслідок атаки на Херсон 20 листопада поранення дістали двоє місцевих жителів — 17-річна дівчина та 48-річна жінка.