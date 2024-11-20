Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: снаряд знищив квартиру

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Протягом ночі окупаційна армія РФ атакувала житлову забудову у Шуменському мікрорайоні Херсона. Є руйнування цивільної інфраструктури

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

На щастя, внаслідок обстрілів Росії люди не постраждали.

"Один із "прильотів” – по багатоквартирному будинку. Ворожий снаряд знищив одну з осель, а у сусідніх – вибито шибки. Також під ударом опинилося гаражне приміщення та приватний транспортний засіб", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада російські окупанти завдали удару по селу Токарівка Херсонського району. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки на Херсон 20 листопада поранення дістали двоє місцевих жителів — 17-річна дівчина та 48-річна жінка.