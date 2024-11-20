18:41  19 листопада
Вчителя одного з ліцеїв на Волині підозрюють у розбещенні учнів
14:55  20 листопада
Мати готувала їжу: на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків
11:45  20 листопада
Росіяни полюють на українських дітей і вивозять таланти з ТОТ, – ЦНС
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2024, 15:15

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: снаряд знищив квартиру

20 листопада 2024, 15:15
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Протягом ночі окупаційна армія РФ атакувала житлову забудову у Шуменському мікрорайоні Херсона. Є руйнування цивільної інфраструктури

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

На щастя, внаслідок обстрілів Росії люди не постраждали.

"Один із "прильотів” – по багатоквартирному будинку. Ворожий снаряд знищив одну з осель, а у сусідніх – вибито шибки. Також під ударом опинилося гаражне приміщення та приватний транспортний засіб", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада російські окупанти завдали удару по селу Токарівка Херсонського району. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки на Херсон 20 листопада поранення дістали двоє місцевих жителів — 17-річна дівчина та 48-річна жінка.

Херсон Херсонська ОДА обстріли війна окупанти руйнування Прокудін Олександр Сергійович
Ракетний удар по Одесі забрав життя 11 містян: у лікарні помер чоловік
20 листопада 2024, 13:40
Поліція показала наслідки дронової атаки на Київщині: пошкоджено навчальні заклади
20 листопада 2024, 09:16
На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще 15 поранені
20 листопада 2024, 07:44
Всі новини »
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
Через бомбардування Донеччини постраждали троє мирних жителів
20 листопада 2024, 16:20
У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло людини
20 листопада 2024, 16:00
У Києві дерево впало на жінку: вона загинула
20 листопада 2024, 15:55
Російські війська обстріляли Купʼянськ з артилерії: постраждав цивільний
20 листопада 2024, 15:36
Мати готувала їжу: на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків
20 листопада 2024, 14:55
Росія поширює фейкове попередження від ГУР про загрозу "особливо масованого" обстрілу
20 листопада 2024, 14:35
Чи відповість Росія на удари ATACMS ядерним ударом
20 листопада 2024, 14:12
Ракетний удар по Одесі забрав життя 11 містян: у лікарні помер чоловік
20 листопада 2024, 13:40
Російські війська обстріляли село на Херсонщині: загинула людина
20 листопада 2024, 13:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Всі публікації »
Сергій Іванов
Віктор Трегубов
Данило Мокрик
Всі блоги »