На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще 15 поранені

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Голова обласної адміністрації зазначив, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі регіону.

Також під ударом ворога опинилися житлові квартали населених пунктів регіону. Були пошкоджені 5 багатоповерхівок та 23 приватні будинки. Окрім того, обстрілами були знищені приватні автомобілі.

Загалом протягом доби через російську агресію 2 людини загинули, ще 15 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що впродовж минулої доби російські окупанти завдали 415 ударів по території Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів області.