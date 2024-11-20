Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне: снаряд уничтожил квартиру

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В течение ночи оккупационная армия РФ атаковала жилую застройку в Шуменском микрорайоне Херсона. Есть разрушения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

К счастью, в результате обстрелов России люди не пострадали.

"Один из "прилетов" - по многоквартирному дому. Вражеский снаряд уничтожил одну из квартир, а у соседних - выбиты стекла. Также под ударом оказалось гаражное помещение и частное транспортное средство" , - говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября российские оккупанты нанесли удар по селу Токаревка Херсонского района. В результате атаки погиб местный житель.

Также сообщалось, что в результате атаки на Херсон 20 ноября ранения получили двое местных жителей - 17-летняя девушка и 48-летняя женщина.