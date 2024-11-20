Росіяни атакували Херсон: постраждала жінка та 17-річна дівчина
Внаслідок чергової атаки на Херсон сьогодні, 20 листопада, поранення дістали двоє місцевих жителів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що потерпілі самостійно звернулися до медичних закладів.
"У 17-річної дівчини та 48-річної жінки діагностували вибухові травми і контузії. Їм надають меддопомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще 15 поранені.
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