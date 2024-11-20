Поліція показала наслідки дронової атаки на Київщині: пошкоджено навчальні заклади
Сьогодні, 20 листопада, російські війська вчергове завдали дронового удару по Київській області. Є пошкодження цивільних об'єктів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.
Як повідомляють правоохоронці, зафіксовано пошкодження двох навчальних закладів, трьох адмінбудівель, сільськогосподарської техніки, двох магазинів і станції технічного обслуговування.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, вранці 20 листопада у Києві прогриміли вибухи, працювала протиповітряна оборона.
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