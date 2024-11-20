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20 листопада 2024, 09:16

Поліція показала наслідки дронової атаки на Київщині: пошкоджено навчальні заклади

20 листопада 2024, 09:16
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фото: поліція
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Сьогодні, 20 листопада, російські війська вчергове завдали дронового удару по Київській області. Є пошкодження цивільних об'єктів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

Як повідомляють правоохоронці, зафіксовано пошкодження двох навчальних закладів, трьох адмінбудівель, сільськогосподарської техніки, двох магазинів і станції технічного обслуговування.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вранці 20 листопада у Києві прогриміли вибухи, працювала протиповітряна оборона.

війна обстріл Київська область дрон
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