На Херсонщині прем`єру Шмигалю подарували найбільший кавун сезону
Кавун має навіть QR-код
Кавун має навіть QR-код
Прем`єр-міністру Денису Шмигалю під час його робочого візиту до Херсонської області вручили найбільший кавун сезону, який важить 27,7 кг.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва у Facebook.
Я хотів би вручити прем`єр-міністру ознаку нашого регіону, яка вирощена на полях Херсонщини – найбільший кавун цього сезону, кавун вагою 27,7 кг з QR-кодом", - сказав голова Херсонської ОДА наприкінці спільного пресбрифінгу.
За словами Гусєва, за QR-кодом можна перейти на інформаційний портал та познайомитися з туристичними локаціями регіону.
Опубліковано Юрій Гусєв Четвер, 10 вересня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув з робочим візитом до Херсона.
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