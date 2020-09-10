На Херсонщині прем`єру Шмигалю подарували найбільший кавун сезону

Кавун має навіть QR-код

Кавун має навіть QR-код

Фото: Ірина Староселець

Прем`єр-міністру Денису Шмигалю під час його робочого візиту до Херсонської області вручили найбільший кавун сезону, який важить 27,7 кг.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва у Facebook.

Я хотів би вручити прем`єр-міністру ознаку нашого регіону, яка вирощена на полях Херсонщини – найбільший кавун цього сезону, кавун вагою 27,7 кг з QR-кодом", - сказав голова Херсонської ОДА наприкінці спільного пресбрифінгу.

За словами Гусєва, за QR-кодом можна перейти на інформаційний портал та познайомитися з туристичними локаціями регіону.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув з робочим візитом до Херсона.