На Херсонщине премьеру Шмигалю подарили самый большой арбуз сезона

Арбуз имеет даже QR-код

Арбуз имеет даже QR-код

Фото: Ирина Староселец

Премьер-министру Денису Шмигалю во время его рабочего визита в Херсонской области вручили самый большой арбуз сезона, который весит 27,7 кг.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Херсонской ОГА Юрия Гусева в Facebook.

Я хотел бы вручить премьер-министру признак нашего региона, которая выращен на полях Херсонщины – самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом", - сказал глава Херсонской ОГА в конце общего пресбрифинга.

По словам Гусева, по QR-коду можно перейти на информационный портал и познакомиться с туристическими локациями региона.

Напомним, сегодня, 10 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Херсон.