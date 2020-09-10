На Херсонщине премьеру Шмигалю подарили самый большой арбуз сезона
Арбуз имеет даже QR-код
Арбуз имеет даже QR-код
Премьер-министру Денису Шмигалю во время его рабочего визита в Херсонской области вручили самый большой арбуз сезона, который весит 27,7 кг.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Херсонской ОГА Юрия Гусева в Facebook.
Я хотел бы вручить премьер-министру признак нашего региона, которая выращен на полях Херсонщины – самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом", - сказал глава Херсонской ОГА в конце общего пресбрифинга.
По словам Гусева, по QR-коду можно перейти на информационный портал и познакомиться с туристическими локациями региона.
Опубликовано Юрий Гусев Четверг, 10 сентября 2020 года.
Напомним, сегодня, 10 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Херсон.
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