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10 сентября 2020, 18:12 7

На Херсонщине премьеру Шмигалю подарили самый большой арбуз сезона

10 сентября 2020, 18:12 7
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Арбуз имеет даже QR-код
Арбуз имеет даже QR-код
Фото: Ирина Староселец
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Премьер-министру Денису Шмигалю во время его рабочего визита в Херсонской области вручили самый большой арбуз сезона, который весит 27,7 кг.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Херсонской ОГА Юрия Гусева в Facebook.

Я хотел бы вручить премьер-министру признак нашего региона, которая выращен на полях Херсонщины – самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом", - сказал глава Херсонской ОГА в конце общего пресбрифинга.

По словам Гусева, по QR-коду можно перейти на информационный портал и познакомиться с туристическими локациями региона.

Напомним, сегодня, 10 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Херсон.

министр Гусев Юрий премьер Денис Шмыгаль Херсон визит
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