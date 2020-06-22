"Слуги народу" призначили голову міського осередку Дніпра

Ним став народний депутат Максим Бужанський

Ним став народний депутат Максим Бужанський

Фото: tverezo.info

При цьому керівник обласної парторганізації Юрій Кисіль зазначив, що мова не йде про висунення Бужанського кандидатом у мери Дніпра від "Слуги народу".

Про це стало відомо сьогодні, на прес-конференції депутатів від "Слуги народу", які відвідали Дніпро, пише RegioNews.

За словами Киселя, з претендентом на посаду міського голови Дніпра, як і мерів інших міст Дніпропетровської області, у партії планують визначитися в найближчі два-три тижні.

Опубліковано Ivan Krasikov Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі "Слуги народу" порушили карантин, розкішно пообідавши в ресторані