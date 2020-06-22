"Слуги народу" призначили голову міського осередку Дніпра
Ним став народний депутат Максим Бужанський
Ним став народний депутат Максим Бужанський
При цьому керівник обласної парторганізації Юрій Кисіль зазначив, що мова не йде про висунення Бужанського кандидатом у мери Дніпра від "Слуги народу".
Про це стало відомо сьогодні, на прес-конференції депутатів від "Слуги народу", які відвідали Дніпро, пише RegioNews.
За словами Киселя, з претендентом на посаду міського голови Дніпра, як і мерів інших міст Дніпропетровської області, у партії планують визначитися в найближчі два-три тижні.
Опубліковано Ivan Krasikov Понеділок, 22 червня 2020 р.
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