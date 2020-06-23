Первый заместитель мэра Херсона пойдет на выборы от "Пропозиции" - СМИ

В прошлом Игорь Козаков руководил местной ячейкой Партии регионов

В прошлом Игорь Козаков руководил местной ячейкой Партии регионов

Фото: Херсонщина 24

Первый заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков собирается принять участие в местных выборах осенью от так называемой партии мэров.

Об этом пишут СМИ Херсонщины, передает RegioNews.

Экс-регионал, а ныне первый заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков собирается принять участие в местных выборах, чтобы попытаться занять кресло мэра.

Ранее Игорь Козаков возглавлял местную ячейку "Партии регионов" в Херсоне. Он также известен дружбой со скандальным херсонским сепаратистом Алексеем Журавко.

Напомним, партию мэров под названием "Предложение" презентовали 19 июня. Запуск "партии мэров" взял на себя городской голова Днепра Филатов. Членами партии являются также мэры Черновцов, Житомира, Николаева, Кропивницкого, Новой Каховки.

Партия мэров будет отстаивать принятие Муниципального кодекса, а основой идеологии партии будет Европейская хартия самоуправления. Руководство партии мэров будут избирать после местных выборов