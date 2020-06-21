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21 червня 2020, 13:00 7

Справа Гандзюк: Мангер стверджує, що попереджав прокурорів про те, що ляже в лікарню

21 червня 2020, 13:00 7
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Голова херсонської облради вважає справу проти нього політично вмотивованою
Голова херсонської облради вважає справу проти нього політично вмотивованою
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Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, розкритикував українське правосуддя.

Владислав Мангер опублікував звернення на своїй сторінці у Facebook, в якому розповів, що прокурори знали про його проблеми з серцем, пише RegioNews.

Зокрема, він розповів, що прокурори знали про те, що він планує лягти до лікарні на планове обстеження через проблеми з серцем. Прокуратура начебто погодилася передати матеріали по справі Мангера тільки через місяць, але коли голова Херсонської облради приїхав до Києва, аби підписати протокол, йому вручили клопотання про взяття під варту.

Ще до суду встиг прочитати в ЗМІ історію про те, як я "ховався в лікарні”. Справа в тому, що на початку червня я попередив прокурорів про те, що збираюся лягати в лікарню для обстеження. У мене, дійсно, за останній рік з’явилися проблеми з серцем. Однак прокурори чітко знали: мені потрібно лягти в лікарню. Перед лікарняним вони попросили мене приїхати і підписати протоколи ознайомлення, сказавши, що в суд справу передадуть десь через місяць. Я приїхав до Києва, а там мене чекало клопотання про взяття під варту”, – заявив Мангер.

На думку голови херсонської облради, у справі проти нього присутні політичні мотиви, а правосуддя в Україні немає.

Це звукове повідомлення я надиктував на телефон свого адвоката, щоб файл передали моєму прес-секретарю в тому випадку, якщо мене все-таки позбавлять волі. Якщо ви читаєте цей текст, – значить, правосуддя в Україні таки немає”, – написав Мангер.

Это звуковое сообщение я надиктовал на телефон своего адвоката, чтобы файл передали моему пресс-секретарю в том случае,...

Опубліковано Vladislav Manger Субота, 20 червня 2020 р.

Нагадаємо, що вночі 19 червня Владиславу Мангеру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 липня цього року.

До цього голова облради перебував на лікуванні у кардіологічному диспансері. Правоохоронці декілька разів намагалися затримати його прямо в будівлі медзакладу.

суд арешт облрада Херсон Владислав Мангер
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