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18 червня 2020, 15:58 22

У Печерському суді обирають запобіжний захід Петру Порошенку (ТРАНСЛЯЦІЯ)

18 червня 2020, 15:58 22
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Під стінами суду відбувається акція на підтримку п`ятого президента України
Під стінами суду відбувається акція на підтримку п`ятого президента України
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Суд обирає запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Під стіни суду підтримати п`ятого президента прийшли дружина Марина Порошенко, голова Верховної ради попереднього скликання Андрій Парубій, художник Сергій Поярков і волонтерка Софія Федина, колеги з партії "Європейська солідарність".

RegioNews пропонує переглянути пряму трансляцію суду та подій під його стінами.

#ПечернеСудилище над Петро Порошенко починається. Долучайтесь до прямого ефіру! #СтопЗЕнукович

Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, на засіданні Печерського суду Офіс генпрокурора проситиме для Петра Порошенка арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави.

Адвокати наголосили, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.

суд ДБР прокуратура кримінальна справа Петро Порошенко зовнішня розвідка
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