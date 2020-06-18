У Печерському суді обирають запобіжний захід Петру Порошенку (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Суд обирає запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Під стіни суду підтримати п`ятого президента прийшли дружина Марина Порошенко, голова Верховної ради попереднього скликання Андрій Парубій, художник Сергій Поярков і волонтерка Софія Федина, колеги з партії "Європейська солідарність".
RegioNews пропонує переглянути пряму трансляцію суду та подій під його стінами.
#ПечернеСудилище над Петро Порошенко починається. Долучайтесь до прямого ефіру! #СтопЗЕнуковичОпубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, на засіданні Печерського суду Офіс генпрокурора проситиме для Петра Порошенка арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави.
Адвокати наголосили, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.