У Печерському суді обирають запобіжний захід Петру Порошенку (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Під стінами суду відбувається акція на підтримку п`ятого президента України

Під стінами суду відбувається акція на підтримку п`ятого президента України

Суд обирає запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Під стіни суду підтримати п`ятого президента прийшли дружина Марина Порошенко, голова Верховної ради попереднього скликання Андрій Парубій, художник Сергій Поярков і волонтерка Софія Федина, колеги з партії "Європейська солідарність".

RegioNews пропонує переглянути пряму трансляцію суду та подій під його стінами.

#ПечернеСудилище над Петро Порошенко починається. Долучайтесь до прямого ефіру! #СтопЗЕнукович Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, на засіданні Печерського суду Офіс генпрокурора проситиме для Петра Порошенка арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави.

Адвокати наголосили, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.