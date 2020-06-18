У ДБР розповіли про ще одну справу проти Порошенка

Її відкрили за заявою вірян УПЦ Київського патріархату

Її відкрили за заявою вірян УПЦ Київського патріархату

Фото: УП

Про це, пише RegioNews, повідомили у пресслужбі ДБР.

6 листопада 2019 року СБУ почала розслідування за заявою вірян Київського патріархату УПЦ на незаконні дії ряду вищих посадових осіб, які вчинили дії, направлені на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ. В подальшому СБУ передала справу для розслідування до ДБР”, - йдеться у повідомленні.

Слідство у цій справі зараз триває, додали в ДБР.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, на засіданні Печерського суду Офіс генпрокурора мав просити для Петра Порошенка арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави.

Адвокати наголосили, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.

Сьогодні ж Порошенко виступив під стінами Печерського суду безпосередньо перед засіданням. У своєму виступі він повідомив, що ДБР розслідує законність отримання Томосу й інкримінує п`ятому президенту розпалювання релігійної ворожнечі.

Врешті, суд оголосив перерву в засіданні і переніс обрання запобіжного заходу на 1 липня.