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18 червня 2020, 16:37 6

Суд не обрав запобіжного заходу Петру Порошенку

18 червня 2020, 16:37 6
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Фото: УП
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Прокуратура просить присудити Порошенку особисте зобов`язання, тим самим позбавивши його можливості виїзду за кордон

Про це повідомляє RegioNews.

Під час судового засідання сторона обвинувачення висловила думку про те, що замість арешту п`ятого президента достатньо буде особистого зобов`язання.

Сам Порошенко вважає, що для прокуратури важливим є позбавити його можливості виїжджати за кордон, щоби мобілізувати світ на підтримку п`ятого президента.

#ПечернеСудилище над Петро Порошенко починається. Долучайтесь до прямого ефіру! #СтопЗЕнукович

Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, на засіданні Печерського суду Офіс генпрокурора мав просити для Петра Порошенка арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави.

Адвокати наголосили, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.

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