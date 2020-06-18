Суд не обрав запобіжного заходу Петру Порошенку

Печерський суд переніс обрання запобіжного заходу на 1 липня, оголосивши перерву в засіданні

Печерський суд переніс обрання запобіжного заходу на 1 липня, оголосивши перерву в засіданні

Фото: УП

Прокуратура просить присудити Порошенку особисте зобов`язання, тим самим позбавивши його можливості виїзду за кордон

Про це повідомляє RegioNews.

Під час судового засідання сторона обвинувачення висловила думку про те, що замість арешту п`ятого президента достатньо буде особистого зобов`язання.

Сам Порошенко вважає, що для прокуратури важливим є позбавити його можливості виїжджати за кордон, щоби мобілізувати світ на підтримку п`ятого президента.

#ПечернеСудилище над Петро Порошенко починається. Долучайтесь до прямого ефіру! #СтопЗЕнукович Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, на засіданні Печерського суду Офіс генпрокурора мав просити для Петра Порошенка арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави.

Адвокати наголосили, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.