Суд не обрав запобіжного заходу Петру Порошенку
Прокуратура просить присудити Порошенку особисте зобов`язання, тим самим позбавивши його можливості виїзду за кордон
Про це повідомляє RegioNews.
Під час судового засідання сторона обвинувачення висловила думку про те, що замість арешту п`ятого президента достатньо буде особистого зобов`язання.
Сам Порошенко вважає, що для прокуратури важливим є позбавити його можливості виїжджати за кордон, щоби мобілізувати світ на підтримку п`ятого президента.
#ПечернеСудилище над Петро Порошенко починається. Долучайтесь до прямого ефіру! #СтопЗЕнуковичОпубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, на засіданні Печерського суду Офіс генпрокурора мав просити для Петра Порошенка арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави.
Адвокати наголосили, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.