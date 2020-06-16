Фракція "Наш край” почала підкуп депутатів Херсонської облради - ЗМІ

Обранцям пропонують по 10 тисяч доларів США за голос на користь обрання депутата Віталія Булюка на посаду голови облради

Обранцям пропонують по 10 тисяч доларів США за голос на користь обрання депутата Віталія Булюка на посаду голови облради

Фото: Мій Херсон

Фракція “Наш край” в Херсонській облраді почала збір підписів на користь Віталія Булюка, який претендує на посаду голови обласної ради замість Владислава Мангера, якого підозрюють у в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Про це пише видання "Мій Херсон" з посиланням на власні джерела, повідомляє RegioNews.

Як стало відомо, депутатам пропонують по 10 тисяч доларів США за голос на користь обрання Віталія Булюка на посаду голови обласної ради. Окрім того, депутатам пропонують по 5 тисяч доларів за тимчасове обрання Булюка на посаду очільника ради.

Також фракція "Наш край” почала збір підписів на користь Віталія Булюка, який претендує на посаду голови обласної ради замість Владислава Мангера, якого підозрюють у в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Нагадаємо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора вважають, що Гандзюк замовив Владислав Магнер.

11 червня стало відомо, що Владислав Мангер планує балотуватися у Херсонську обласну раду.

12 червня Печерський районний суд Києва дозволив здійснити примусовий привід голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також Печерський районний суд Києва 15 червня прийняв рішення про надання дозволу на його затримання.

Сьогодні, 16 червня, співробітники Служби безпеки України затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко, коментуючи рішення суду, заявив про намір звернутися в Європейський суд з прав людини.