Депутатка фракції "Батьківщина" планує добровільно скласти мандат

Про причини такого рішення Ольга Бєлькова обіцяє повідомити пізніше

Про причини такого рішення Ольга Бєлькова обіцяє повідомити пізніше

Фото: скріншот відео

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Так, я планую скласти мандат. Але не буду давати пояснень до офіційного виступу. Ніякої зради. Просто життя", - сказала Бєлькова.

Вона потрапила до парламенту за списком "Батьківщини" під номером 17.

Відомо, що місце Бєлькової в Раді займе Сергій Євтушок (№ 25 у списку партії), колишній очільник Сарненської РДА Рівненської області та народний депутат 8 скликання.

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.