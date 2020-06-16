Депутатка фракції "Батьківщина" планує добровільно скласти мандат
Про причини такого рішення Ольга Бєлькова обіцяє повідомити пізніше
Про причини такого рішення Ольга Бєлькова обіцяє повідомити пізніше
Ольга Бєлькова із фракції "Батьківщина" планує скласти повноваження народного депутата України.
Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.
Так, я планую скласти мандат. Але не буду давати пояснень до офіційного виступу. Ніякої зради. Просто життя", - сказала Бєлькова.
Вона потрапила до парламенту за списком "Батьківщини" під номером 17.
Відомо, що місце Бєлькової в Раді займе Сергій Євтушок (№ 25 у списку партії), колишній очільник Сарненської РДА Рівненської області та народний депутат 8 скликання.
Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.
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