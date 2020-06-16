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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 червня 2020, 18:43 10

Депутатка фракції "Батьківщина" планує добровільно скласти мандат

16 червня 2020, 18:43 10
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Про причини такого рішення Ольга Бєлькова обіцяє повідомити пізніше
Про причини такого рішення Ольга Бєлькова обіцяє повідомити пізніше
Фото: скріншот відео
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Ольга Бєлькова із фракції "Батьківщина" планує скласти повноваження народного депутата України.

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Так, я планую скласти мандат. Але не буду давати пояснень до офіційного виступу. Ніякої зради. Просто життя", - сказала Бєлькова.

Вона потрапила до парламенту за списком "Батьківщини" під номером 17.

Відомо, що місце Бєлькової в Раді займе Сергій Євтушок (№ 25 у списку партії), колишній очільник Сарненської РДА Рівненської області та народний депутат 8 скликання.

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.

Верховна Рада депутат Батьківщина
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