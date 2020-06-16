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16 июня 2020, 18:49 7

Фракция "Наш край” начала подкуп депутатов Херсонского облсовета - СМИ

16 июня 2020, 18:49 7
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Избранникам предлагают по 10 тысяч долларов США за голос в пользу избрания депутата Виталия Булюка на должность председателя облсовета
Избранникам предлагают по 10 тысяч долларов США за голос в пользу избрания депутата Виталия Булюка на должность председателя облсовета
Фото: Мой Херсон
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Фракция “Наш край” в Херсонском облсовете начала сбор подписей в пользу Виталия Булюка, который претендует на пост председателя областного совета вместо Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Об этом пишет издание "Мой Херсон" со ссылкой на собственные источники, сообщает RegioNews.

Как стало известно, депутатам предлагают по 10 тысяч долларов США за голос в пользу избрания Виталия Булюка на должность председателя областного совета. Кроме того, депутатам предлагают по 5 тысяч долларов за временное избрание Булюка на должность руководителя совета.

Также фракция "Наш край” начала сбор подписей в пользу Виталия Булюка, который претендует на пост председателя областного совета вместо Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.

11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонскую областной совет.

12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.

Сегодня, 16 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, комментируя решение суда, заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

облсовет Херсон депутат Голос глава фракция Владислав Мангер Наш край
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