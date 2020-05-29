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29 мая 2020, 16:24 4

Херсонщина готова стать пилотной областью для ввода паспортов здоровья

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29 мая 2020, 16:24 4
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В регионе шесть дней не фиксируют новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Факты
В регионе шесть дней не фиксируют новых случаев заболевания коронавирусом

Херсонская область готовится к курортному сезону, в регионе почти неделю не фиксируется новых случаев заболевания COVID-19, область готова стать пилотной при введении паспортов здоровья украинцев.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, пишет RegioNews.

в Течение шести последних суток у нас ноль положительных лабораторно подтвержденных случаев коронавирус", - сказал он.

При этом, по словам председателя ОГА, в области производится почти 300 ПЦР-исследований в сутки, продолжают лечение от коронавирус 19 ранее заболевших человек.

Такая положительная тенденция, как отметил председатель ОГА, дает возможность региону готовиться к курортному сезону. С понедельника запускаются четыре рейса "Укразализныци" в Херсонскую область.

Мы активно работаем с правительством, чтобы на следующем этапе снятия карантинных ограничений разрешили отдых в санаториях, пансионатах и отелях на Черноморском и Азовском побережьях", - подчеркнул Гусев.

По словам председателя ОГА, обсуждается идея возможности введения так называемых паспортов здоровья для отдыхающих.

Пока что это идея, которую мы обсуждаем. Паспорт здоровья – это справка, в которой может быть несколько меток. То есть, можно будет несколько раз делать тесты и это будет отмечаться в документе, который мы предлагаем ввести. Мы предлагаем это делать централизованно. По крайней мере как пилот мы готовы стать областью, которая бы это ввели", - рассказал Гусев.

Он также добавил, что в каждом санатории и пансионате будет усилен медицинский компонент.

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Гусев Юрий Херсонская ОГА Херсон паспорт здоровье отель курорты море карантин коронавирус
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