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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 травня 2020, 15:42 25

Туристам дозволили відвідувати Чорнобильську зону відчуження

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29 травня 2020, 15:42 25
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На період адаптивного карантину будуть діяти обмеження на відвідування певних об'єктів
Фото: flickr
На період адаптивного карантину будуть діяти обмеження на відвідування певних об'єктів

Зону відчуження навколо Чорнобильської АЕС з певними обмеженнями відкрили для відвідування.

Про це у Facebook повідомило Державне агентство з управління зони відчуження, передає RegioNews.

Відвідування зони відчуження з метою ознайомлення дозволяється з урахуванням усіх карантинних правил, для туристів розроблено цілий ряд рекомендацій.

Зокрема, обов'язковими умовами є проходження температурного скринінгу, наявність у пасажирів масок або респіраторів, одноразових рукавичок та антисептичних засобів, а також дотримання соціальної дистанції.

Якщо під час проведення температурного скрінінгу буде зафіксовано підвищену температуру або виявлено особу з ознаками респіраторних захворювань - всю групу буде не допущено до зони відчуження", - йдеться в повідомленні.

Для уникнення скупчення відвідувачів пересування маршрутом буде здійснюватися за фіксованим графіком руху.

Діятиме один маршрут, розрахований на один день - село Залісся, міста Чорнобиль та Прип’ять, об’єкт "Чорнобиль-2", село Копачі й оглядовий майданчик ЧАЕС. Крім того, є обмеження щодо кількості людей в організаційних групах відвідування, а саме не більше 10 осіб", - повідомили в управлінні.

Нагадаємо, 13 березня у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції Чорнобильська Атомна електростанція обмежила ознайомлювальні візити.


карантин туристи Чорнобиль Київська область
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