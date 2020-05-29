Туристам дозволили відвідувати Чорнобильську зону відчуження
Зону відчуження навколо Чорнобильської АЕС з певними обмеженнями відкрили для відвідування.
Про це у Facebook повідомило Державне агентство з управління зони відчуження, передає RegioNews.
Відвідування зони відчуження з метою ознайомлення дозволяється з урахуванням усіх карантинних правил, для туристів розроблено цілий ряд рекомендацій.
Зокрема, обов'язковими умовами є проходження температурного скринінгу, наявність у пасажирів масок або респіраторів, одноразових рукавичок та антисептичних засобів, а також дотримання соціальної дистанції.
Якщо під час проведення температурного скрінінгу буде зафіксовано підвищену температуру або виявлено особу з ознаками респіраторних захворювань - всю групу буде не допущено до зони відчуження", - йдеться в повідомленні.
Для уникнення скупчення відвідувачів пересування маршрутом буде здійснюватися за фіксованим графіком руху.
Діятиме один маршрут, розрахований на один день - село Залісся, міста Чорнобиль та Прип’ять, об’єкт "Чорнобиль-2", село Копачі й оглядовий майданчик ЧАЕС. Крім того, є обмеження щодо кількості людей в організаційних групах відвідування, а саме не більше 10 осіб", - повідомили в управлінні.
Нагадаємо, 13 березня у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції Чорнобильська Атомна електростанція обмежила ознайомлювальні візити.
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