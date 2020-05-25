Голову Херсонської ОДА Гусєва планують призначити міністром екології – Мосійчук

Уряд заявив про наміри розділити міністерство енергетики і екології

Уряд заявив про наміри розділити міністерство енергетики і екології

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат VIII скликання Ігор Мосійчук, інформує RegioNews.

З`явилася інформація, що Уряд на найближчому засіданні ухвалить рішення про розділення міністерства енергетики та екології. За нашою інформацією міністром екології планують призначити нинішнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва!, - повідомив Мосійчук.

Зявилася інформація, що Уряд на найближчому засіданні ухвалить рішення про розділення міністерства енергетики та... Опубліковано Ігором Мосійчуком Понеділок, 25 травня 2020 р.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство, а промисловий блок значно посилять. Тим часом Мінекоенерго розділять на два окремі міністерства - міністерство екології та міністерство енергетики.

Чутки про призначення Юрія Гусєва мінстром старого-нового міністерства почали з`являтися кілька тижнів тому у місцевих ЗМІ Херсонщини.