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Голову Херсонської ОДА Гусєва планують призначити міністром екології – Мосійчук
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
25 травня 2020, 16:50 3

Голову Херсонської ОДА Гусєва планують призначити міністром екології – Мосійчук

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25 травня 2020, 16:50 3
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Уряд заявив про наміри розділити міністерство енергетики і екології

Голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва хочуть призначити міністром екології України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат VIII скликання Ігор Мосійчук, інформує RegioNews.

З`явилася інформація, що Уряд на найближчому засіданні ухвалить рішення про розділення міністерства енергетики та екології.

За нашою інформацією міністром екології планують призначити нинішнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва!, - повідомив Мосійчук.

Зявилася інформація, що Уряд на найближчому засіданні ухвалить рішення про розділення міністерства енергетики та...

Опубліковано Ігором Мосійчуком Понеділок, 25 травня 2020 р.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство, а промисловий блок значно посилять. Тим часом Мінекоенерго розділять на два окремі міністерства - міністерство екології та міністерство енергетики.

Чутки про призначення Юрія Гусєва мінстром старого-нового міністерства почали з`являтися кілька тижнів тому у місцевих ЗМІ Херсонщини.


екологія міністр Гусєв Юрій Херсон губернатори ОДА Міністерство
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