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09 березня 2020, 16:27 98

Дівчата для депутатів: у Херсонській ОДА відверто відсвяткували 8 березня (відео)

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09 березня 2020, 16:27 98
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Для депутатів Херсонської ОДА на честь свята 8 березня виступив гурт "Степ” із провокативними піснями, а розважали можновладців напівоголені дівчата
Фото: скріншот із відео
Для депутатів Херсонської ОДА на честь свята 8 березня виступив гурт "Степ” із провокативними піснями, а розважали можновладців напівоголені дівчата

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело "Мост”.

На честь Міжнародного жіночого дня депутати Херсонської ОДА влаштували собі вечірку прямо у сесійній залі. Для можновладців виступав Андрій Чередгюк і гурт "Степ” із піснями "На банані” та "Смажений кабанчик”. Розважали депутатів напівоголені дівчата у сітчастих панчохах і відвертих шкіряних сукнях, які підкреслювати форми тіла.

Фронтмен гурту заявив, що "адміністрація - не церква” і додав, що нічого надзвичайного у такому святкуванні не бачить.

Нагадаємо, що на концерті були присутні заступники голови ОДА: Сергій Козир, Світлана Чепіга, Дмитро Бутрій і Вадим Чабан. Самого очільника облдержадміністрації Юрія Гусєва в залі видно не було. Від облради була депутат Тетяна Гасаненко.

Як повідомляли RegioNews раніше, 8 березня Марш жінок у Києві відвідали близько двох тисяч осіб, акція пройшла спокійно. Учасниці маршу вражали мешканців і гостей столиці своєю провокативною поведінкою.


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