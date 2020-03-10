Після скандалу у Херсонській ОДА звільнили організаторів "голих танців" для депутатів

Після скандального привітання жінок у сесійній залі облради голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату, заступницю голови та начальника управління культури області

Фото: Мій Херсон

Після скандального привітання жінок у сесійній залі облради голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату, заступницю голови та начальника управління культури області

Про це очільник області заявив під час селекторної наради, передає RegioNews з посиланням на Мій Херсон.

"Планувалося, що службове розслідування проходитиме протягом 10 днів, але було достатньо вчорашнього дня й сьогоднішнього ранку, аби встановити винних у цьому "святкуванні” міжнародного жіночого дня. Тому я прийняв низку кадрових рішень. З сьогоднішнього дня звільнений керівник апарату Володимир Клюцевський, з сьогоднішнього дня у нашій команді не працює заступник голова ОДА Світлана Чепіга її звільнення буде погоджено з Офісом президента України. Також відсторонюється все керівництво управління молоді та спорту. Кадрові рішення по керівництву я прийму до кінця тижня. Клюцевський, Чепіга, Ленецький, прошу залишити наш зал”, – заявив на селекторній нараді голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Зазначимо, що після скандалу у Херсонській ОДА проходило службове розслідування, що мало встановити причетних до організації виступу гурту "Степ” на святкування 8-го березня у сесійному залі.

Нагадаємо, що відео зі святкування 8-го березня у Херсонській ОДА буквально підірвало інтернет. Чиновники вирішили привітати прекрасну стать запросивши на виступ гурт "Степ”. Співи якого супроводжувалися танцями напівоголених танцівниць.