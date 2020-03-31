Как-то не по сезону: в Херсоне ликвидировали Службу счастья, которую возглавляла Весна Карпук

В Херсонской облгосадминистрации ликвидировали созданную в октябре прошлого года Службу счастья и улучшения качества жизни, которую возглавляла Весна Карпук

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В Херсонской облгосадминистрации ликвидировали созданную в октябре прошлого года Службу счастья и улучшения качества жизни, которую возглавляла Весна Карпук

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте ОГА, передает RegioNews.

Своим распоряжением глава ОГА Юрий Гусев утвердил новую структуру и предельную штатную численность работников Херсонской областной государственной администрации.

"Начальнику управления по работе с персоналом аппарата Херсонской областной государственной администрации Сторчак O. A. уведомить работников службы счастья и улучшения качества жизни Херсонской областной государственной администрации о ликвидации службы и овозможном увольнении с занимаемых должностей", - говорится в распоряжении.

Кроме того, было переименовано управления культуры, молодежи и спорта в Департамент реализации гуманитарной политики. Штатную численность переименованного департамента увеличили до 26 работников. Не исключено, что бывшую руководительницу Службы счастья Весну Карпук и часть ее сотрудников переведут в "новый" департамент.

Ранее мы сообщали, что Служба счастья начала работать с 24 октября 2019 года. В начале февраля Весну Карпук назначили на должность руководителя Службы счастья. За свою работу Карпук получала 17,6 тысяч гривен, из которых 8 800 - надбавка за интенсивность труда.

Между тем, пользователи соцсети в большинстве с юмором отреагировали на новость о ликвидации Службы.

Кроме того, прозвучали предположения, что такое решение было принято после скандала с "полуголыми танцами" на 8 марта. После скандального поздравления женщин в сессионном зале облсовета глава Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата, заместителя главы и начальника управления культуры области. В местных изданиях Весна Карпук комментировала инцидент и отрицала свою причастность к нему.