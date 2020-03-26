Короновирус уже на Херсонщине: первая больная в удовлетворительном состоянии

На Херсонщине в Геническе зафиксирован первый случай коронавируса

Фото: unsplash

На Херсонщине в Геническе зафиксирован первый случай коронавируса

Об этом сообщил Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает RegioNews.

32- летняя женщина вернулась в Геническ после путешествия в ОАЭ. По словам Гусева, пациентка в удовлетворительном состоянии, и находится в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют в соответствии с отработанными алгоритмами Минздрава.

Кроме того, семья пациентки находится на самоизоляции, также под наблюдением врачей.

В свою очередь, тоже в соцсети Facebook, глава Генического райсовета Андрей Евстратов отметил, что короновирус был подтвержден экспресс-тестом, а потом и лабораторно.

"Так, экспресс-тесты, к сожалению, дают погрешность. Сейчас соответствующие службы проводят мероприятия, предусмотренные инструкциями. Больная чувствует себя удовлетворительно. Люди, которые были в контакте с ней будут обсервованы. Пожалуйста, берегите себя и соблюдайте профилактические меры безопасности", - написал он.

Также глава райсовета отметил, что получили ткань для изготовления защитных масок. Их будут распространять среди населения района.

На данный момент на въезде в Геническ устанавливают блокпосты, где круглосуточно будут дежурить медицинские работники, полиция, пограничники, спасатели. Они будут осматривать всех, кто намерен въехать и выехать из города.

Добавим, что на днях Херсон получил пять тысяч экспресс-тестов для диагностирования коронавирус.

Ранее , в Херсоне "отгоняли" коронавирус молитвой.

В общем, по состоянию на 10 утра 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев COVID-19.

Стоит напомнить, что в Новой Каховке зафиксирована вспышка пневмонии, каждый день госпитализируют от трех до десяти детей и взрослых.

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