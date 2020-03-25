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25 березня 2020, 13:46 7

У Новій Каховці спалах пневмонії: у лікарні звернулися понад 40 пацієнтів

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25 березня 2020, 13:46 7
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У Новій Каховці, що на Херсонщині, зафіксований спалах пневмонії, кожного дня шпиталізують від трьох до десяти дітей та дорослих
Фото: unsplash
У Новій Каховці, що на Херсонщині, зафіксований спалах пневмонії, кожного дня шпиталізують від трьох до десяти дітей та дорослих

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Голос України.

Повідомляється, що хворі самі звертаються до своїх сімейних лікарів, а тих, хто почувається гірше, привозить "швидка".

За словами головного лікаря Новокаховської ЦМЛ Ігоря Гайдаманчука, ніхто з пацієнтів не помер, а багатьох після завершення курсу уже навіть виписали. Хворих ніхто не перевіряв на коронавірус, адже жодної тест-системи для швидкої діагностики на коронавірус до Нової Каховки досі не надійшло.

Крім того, лікар зазначив, що пневмонія у хворих має здебільшого бактеріальне походження.

Нагадаємо, що у Миколаєві за добу організували повноцінний сучасний лабораторний центр, у якому можна проводити аналіз на наявність/відсутність коронавірусу методом ПЛР.

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