У Новій Каховці спалах пневмонії: у лікарні звернулися понад 40 пацієнтів

У Новій Каховці, що на Херсонщині, зафіксований спалах пневмонії, кожного дня шпиталізують від трьох до десяти дітей та дорослих

Фото: unsplash

У Новій Каховці, що на Херсонщині, зафіксований спалах пневмонії, кожного дня шпиталізують від трьох до десяти дітей та дорослих

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