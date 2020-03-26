Стали відомі результати тестів померлого мешканця Дніпропетровщини

Померлий у інфекційній лікарні Дніпра мешканець Кам'янського, що повернувся з Єгипту, не був хворим на коронавірус

Фото: adm.dp.gov.ua

Померлий у інфекційній лікарні Дніпра мешканець Кам'янського, що повернувся з Єгипту, не був хворим на коронавірус

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