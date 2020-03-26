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26 березня 2020, 10:00 27

Стали відомі результати тестів померлого мешканця Дніпропетровщини

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26 березня 2020, 10:00 27
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Померлий у інфекційній лікарні Дніпра мешканець Кам'янського, що повернувся з Єгипту, не був хворим на коронавірус
Фото: adm.dp.gov.ua
Померлий у інфекційній лікарні Дніпра мешканець Кам'янського, що повернувся з Єгипту, не був хворим на коронавірус

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"Чоловік не був хворим на коронавірус. Причиною смерті стала пневмонія. Хворий займався самолікуванням та несвоєчасно звернувся до лікарів. Наразі перевіряють, чи був він інфікований на грип типу А", - заявив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

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Нагадаємо, 24 березня у Дніпрі помер 45-річний чоловік, якому у лікарні діагностували пневмонію, та врятувати не вдалося.

Чоловік тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту, а викликав швидку лише 24 березня. Медики прибули вже у захисних костюмах. Пацієнт був у важкому стані. Його на "швидкій" доправили до Дніпровської міської лікарні №21, але врятувати життя не вдалося.

Станом на 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.


коронавірус смерть пневмонія Дніпро
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