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26 березня 2020, 10:14 12

Кабмін дозволив працювати обмінникам, СТО та зоомагазинам

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26 березня 2020, 10:14 12
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Кабінет міністрів України вніс зміни до своєї постанови, якими передбачено, що робота станцій технічного обслуговування, пунктів обміну валюти, а також зоомагазинів на період карантину дозволяється від сьогодні, 26 березня
Фото: ЕКАМ
Кабінет міністрів України вніс зміни до своєї постанови, якими передбачено, що робота станцій технічного обслуговування, пунктів обміну валюти, а також зоомагазинів на період карантину дозволяється від сьогодні, 26 березня

Про це пише RegioNews за посиланням на міського голову Чернівців Олексія Каспрука.

Кабінет міністрів прийняв зміни до постанови, якими чітко визначив, що треба дозволити роботу мийкам, шиномонтажам і СТО.

Разом з тим, під час ефіру у Facebook Каспрук зауважив, що наразі ще не опублікована кінцева редакція цієї постанови уряду.

"Знаю лише з коментарів урядовців, з новин, що сьогодні було прийнято. Чув про це і прямо з уст президента і прем’єра, тому що в нас була селекторна нарада, де ми всі ці моменти обговорювали", – повідомив мер Чернівців.

Він також додав, що від сьогодні дозволено роботу пунктів обміну валюти.

"Як тільки з’явиться ця постанова на сайті уряду, це означає, що ви можете завтра відкриватися і працювати, міняти валюту людям, розвантажити банки, в яких тепер ажіотаж", – сказав посадовець.

Окрім того, мер Чернівців зауважив, що зміни до постанови передбачають, що дозволено роботу зоомагазинів.

"Також дозволена торгівля насінням, а також іншою продукцією, яка потрібна для початку весняно-польових робіт, для садівництва", – повідомив посадовець.

Раніше Кабмін заборонив діяльність цих закладів на період карантину.


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