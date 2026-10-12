Росіяни вдарили безпілотником по багатоповерхівці в Харкові: є руйнування
Вранці 12 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по багатоповерхівці у Київському районі Харкова
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Влучання прийшлося безпосередньо у будинок, внаслідок чого є великі руйнування горішніх поверхів.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Наслідки атаки ще встановлюються.
Нагадаємо, у Пісочині на Харківщині внаслідок ракетного удару РФ загинули троє людей: 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Щонайменше 22 людини постраждали.
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