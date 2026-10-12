Ворог вдарив по Дніпру: вибуховою хвилею пошкоджена багатоповерхівка (Оновлено)
Вранці 12 жовтня російські війська завдали удару по Дніпру
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"Вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку", – йдеться у повідомленні.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Оновлено о 11:17. На жаль, через ворожу атаку на Дніпро загинула одна людина.
Нагадаємо, зранку 12 жовтня російські війська атакували безпілотниками Київський район Харкова. БпЛА влучили у дві багатоповерхівки: отримали поранення троє людей, ще 12 – зазнали гострої реакції на стрес.
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Кількість постраждалих від ранкових атак на Харків зросла до 19 людей
12 жовтня 2026, 11:40"Я тут до чого?": глава ДБР Сухачов про 143 об'єкти нерухомості брата
12 жовтня 2026, 11:28Через бойові дії та негоду знеструмлені споживачі в шести областях – Міненерго
12 жовтня 2026, 11:25На Львівщині перекинувся автомобіль: серед трьох постраждалих – дитина
12 жовтня 2026, 10:59У Києві засудили чоловіка, який погрожував підірвати гранату в багатоповерхівці
12 жовтня 2026, 10:57У Києві повністю відновили водопостачання: що відомо
12 жовтня 2026, 10:52На Чернігівщині внаслідок ворожих атак спалахнули пожежі у підприємстві та будинку
12 жовтня 2026, 10:45Росіяни вдарили по ще одній багатоповерхівці у Харкові: є постраждалі
12 жовтня 2026, 10:29На Полтавщині легковик вилетів у кювет: загинула одна людина, пʼятеро травмовані
12 жовтня 2026, 10:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі блоги »