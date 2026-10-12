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12 жовтня 2026, 11:06

Ворог вдарив по Дніпру: вибуховою хвилею пошкоджена багатоповерхівка (Оновлено)

12 жовтня 2026, 11:06
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Фото: ОВА
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Вранці 12 жовтня російські війська завдали удару по Дніпру

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку", – йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Оновлено о 11:17. На жаль, через ворожу атаку на Дніпро загинула одна людина.

Нагадаємо, зранку 12 жовтня російські війська атакували безпілотниками Київський район Харкова. БпЛА влучили у дві багатоповерхівки: отримали поранення троє людей, ще 12 – зазнали гострої реакції на стрес.

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