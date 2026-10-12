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Через удар ворога по багатоповерхівці в Київському районі Харкова постраждали 11 людей

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Троє людей зазнали поранень, у решти – гостра реакція на стрес. Усім надали меддопомогу на місці.

Внаслідок удару ворожого "Шахеда" по багатоповерхівці в одному з підʼїздів зруйновані поверхи з 7-го по 9-й. Виникла пожежа.

Також у Київському районі зафіксовано влучання БпЛА у будівлю спортивного закладу, інший дрон впав на територію приватного домоволодіння – пошкоджено паркан і скління вікон. Інформації про постраждалих на цих локаціях немає.

Нагадаємо, зранку 12 жовтня російські війська атакують безпілотниками Київський район Харкова. Один із БпЛА влучив у багатоповерхівку.