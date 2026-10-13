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13 октября 2026, 07:08

Ракетный удар по Харькову: из-под завалов достали тела троих погибших

13 октября 2026, 07:08
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Фото: ГСЧС Харьковщины
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Вечером 12 октября российские войска нанесли массированный удар по Харькову. В результате атаки есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и автомобили

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, под завалами четырехэтажного дома в Холодногорском районе обнаружили тела троих погибших. В результате попадания там разрушен целый подъезд. Спасатели продолжают поиски, ведь под обломками могут оставаться люди.

По предварительным данным, российская армия применила по гражданской инфраструктуре города 10 ракет типа "Бандероль".

По состоянию на данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии: 19-летний парень находится в ожоговой реанимации, еще одному мужчине проводят операцию. Трое раненых находятся в больницах в состоянии средней тяжести.

Также зафиксировано повреждение не менее десяти частных домов в Холодногорском районе.

В Шевченковском районе российские войска попали в жилую пятиэтажку. На первом этаже загорелось помещение банка, также пылали шесть автомобилей. Кроме того, повреждены окна трех многоквартирных домов.

На местах ударов работают подразделения ГСЧС, медики экстренной помощи и Национальная полиция. Правоохранители обходят дома и квартиры, чтобы выявить людей, которые могут нуждаться в помощи.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, утром 12 октября российские войска атаковали беспилотниками Киевский район Харькова. БпЛА попали в две многоэтажки. Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

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