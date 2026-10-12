На Донеччині російський обстріл забрав життя трьох жінок з однієї родини

Фото: Нацполіція

У селищі Черкаське Донецької області внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, серед них 13-річна дівчина. Ще четверо людей дістали поранення. Під удар потрапила одна родина

Про це повідомила поліція Донецької області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, сьогодні об 11:15 російські війська обстріляли селище з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Унаслідок вибуху загинули 13-річна дівчина, її 36-річна мати та 62-річна бабуся.

Поранень зазнали четверо людей — троє чоловіків 1948, 1955 та 1964 років народження, а також 18-річний хлопець.

Поліцейські документують наслідки російського обстрілу як воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Павлоград Дніпропетровської області поранений 50-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані. Також через атаку загорілися автомобілі на парковці.