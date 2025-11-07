07:36  07 листопада
У Рівному під час пожежі загинув 4-річний хлопчик
07 листопада
Акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи стане новою "Холостячкою"
06 листопада
Ринок вершкового масла "штормить": що в Україні відбувається з цінами
07 листопада 2025, 07:20

Чугуїв атакували понад десяток дронів: пошкоджені підприємство та навчальний заклад

07 листопада 2025, 07:20
Ілюстративне фото: ДСНС
В ніч на 7 листопада російська армія масовано атакувала дронами Чугуїв на Харківщині

Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, передає RegioNews.

"Знову мішенню ворога стало наше місто – більше 10 безпілотників ворог спрямував на Чугуїв", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучень виникла сильна пожежа.

Нагадаємо, вночі 7 листопада Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Внаслідок обстрілів пошкоджені вікна в багатоповерхівках та дитячому садочку одного з районів міста.

