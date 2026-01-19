Город на Харьковщине полностью остался без света после российской атаки
В Чугуеве полностью прекращено электроснабжение в результате российских обстрелов объектов критической инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу городского совета.
В городе в обычном режиме работают системы тепло- и водоснабжения, а вывоз мусора осуществляется согласно графику.
Медицинские учреждения, учреждения социальной сферы и службы по предоставлению административных услуг продолжают работу в штатном режиме.
Все силы энергетиков сосредоточены на скорейшем восстановлении электроснабжения Чугуева.
Напомним, осенью российская армия массированно атаковала дронами Чугуев Харьковской области. Тогда были повреждены предприятие и учебное заведение.
