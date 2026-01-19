Город на Харьковщине полностью остался без света после российской атаки

иллюстративное фото: из открытых источников

В Чугуеве полностью прекращено электроснабжение в результате российских обстрелов объектов критической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу городского совета.

В городе в обычном режиме работают системы тепло- и водоснабжения, а вывоз мусора осуществляется согласно графику.

Медицинские учреждения, учреждения социальной сферы и службы по предоставлению административных услуг продолжают работу в штатном режиме.

Все силы энергетиков сосредоточены на скорейшем восстановлении электроснабжения Чугуева.

Напомним, осенью российская армия массированно атаковала дронами Чугуев Харьковской области. Тогда были повреждены предприятие и учебное заведение.