20:22  19 января
Город на Харьковщине полностью остался без света после российской атаки
17:19  19 января
Во Львове оштрафовали автосервис за сексистскую рекламу на маршрутке
16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
19 января 2026, 20:22

Город на Харьковщине полностью остался без света после российской атаки

19 января 2026, 20:22
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Чугуеве полностью прекращено электроснабжение в результате российских обстрелов объектов критической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу городского совета.

В городе в обычном режиме работают системы тепло- и водоснабжения, а вывоз мусора осуществляется согласно графику.

Медицинские учреждения, учреждения социальной сферы и службы по предоставлению административных услуг продолжают работу в штатном режиме.

Все силы энергетиков сосредоточены на скорейшем восстановлении электроснабжения Чугуева.

Напомним, осенью российская армия массированно атаковала дронами Чугуев Харьковской области. Тогда были повреждены предприятие и учебное заведение.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
