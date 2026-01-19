Росіяни завдали авіаударів по Харкову

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Зафіксовано три удари по місту ворожими КАБами. Деталі уточнюємо", – йдеться у повідомленні.

Згодом Терехов зазначив, що усі три прильоти – у Слобідському районі Харкова. Внаслідок авіаударів є загиблі та поранені, зруйновані приватні будинки.

Нагадаємо, вранці 19 січня росіяни чотирма ракетами атакували обʼєкт критичної інфраструктури в Харкові. Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника.