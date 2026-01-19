Росіяни завдали авіаударів по Харкову
Російська авіація скинула керовані авіабомби на Харків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.
"Зафіксовано три удари по місту ворожими КАБами. Деталі уточнюємо", – йдеться у повідомленні.
Згодом Терехов зазначив, що усі три прильоти – у Слобідському районі Харкова. Внаслідок авіаударів є загиблі та поранені, зруйновані приватні будинки.
Нагадаємо, вранці 19 січня росіяни чотирма ракетами атакували обʼєкт критичної інфраструктури в Харкові. Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника.
